Ore 14, Milo Infante furioso: "Abbiamo una cosa da dirvi..."

La messa in onda dei Mondiali di calcio in Qatar ha stravolto i palinsesti di Rai 1 e Rai 2. Tra i tanti appuntamenti televisivi, si fermerà - per una settimana - anche Ore 14 di Milo Infante, il programma di attualità in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2, alle ore 14 per l'appunto. Ad annunciare questo cambiamento è stato lo stesso conduttore, nella puntata di oggi, venerdì 18 novembre, che si è chiusa però con una nota di amarezza. Difatti, il giornalista non ha nascosto il suo disappunto per lo stop della sua trasmissione. Anzi, si è mostrato anche piuttosto arrabbiato.

“Abbiamo una cosa da dirvi che a noi non fa piacere ma la prendiamo perché così deve essere", ha premesso Milo Infante. "Ore 14 si ferma oggi, venerdì. Ci rivedremo martedì 29 novembre. È una pausa lunga ci mancherete tantissimo e speriamo un pochino di mancarvi anche noi ma, sapete, ci sono i Mondiali in Qatar e la programmazione della Rai cambia per seguire questo evento sportivo". Dunque, il talk di Rai 2 incentrato sul racconto di fatti di cronaca tornerà in onda martedì 29 novembre sempre a partire dalle 14.00 in punto sul secondo canale della tv di Stato. Ma, per il momento, il rammarico del presentatore rimane.