Qatar 2022, Vieri a Striscia: "Invidiosi e rosiconi", un caso su Rai 1

24 novembre 2022 a

a

a

Non sta andando come si sperava la BoboTv sbarcata in tv, su Rai1, per i Mondiali di Qatar 2022. E Striscia la notizia infierisce, a tempo di record. Il contenitore sportivo "amatoriale" nato sul social Twitch per volontà di Bobo Vieri, Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, fatto di interviste a ex protagonisti del calcio (da Totti a Del Piero, fino a Guardiola), è diventato in pochi mesi un format di clamoroso successo: aneddoti da spogliatoio, amarcord anni 90-2000 (forse, il momento d'oro del calcio italiano), provocazioni, giudizi fuori dai denti spesso irriverenti e dissacratori. Competenza tecnica, simpatia, sincerità addirittura brutale. E molti momenti "trash", tra insulti e battute sguaiate, da quella mina vagante che è Cassano.

"Spara solo cazz*** perché è amico di...": Cassano, veleno e insulti a Costacurta





Tutto questo, trasportato su Rai1 e strizzato in 5 minuti, non sta funzionando. I commentatori hanno subito stroncato i 4 protagonisti definendoli troppo timidi e ingessati, prevedibili e in ultima analisi banali e "imbavagliati", circondati dagli sponsor e poco altro. Dal punto di vista degli ascolti, i risultati sono abbastanza deludenti: lunedì 6,1% di share, martedì 5,1%. E di questo l'inviato di Striscia Valerio Staffelli ha chiesto conto a Vieri, consegnandogli il Tapiro d'oro.

Lele Adani? Là sotto.... Clamoroso imbarazzo Rai prima dei Mondiali | Video





"La gente può dire quello che vuole - si scalda l'ex bombe di Juventus, Lazio, Inter e Nazionale -, non conosce i numeri che stiamo facendo. Io dico che la Bobo Tv in Qatar sta andando alla grandissima. Sono pillole di quattro minuti ciascuna, più di tanto non puoi fare e dire in Rai, sono i tempi televisivi. Ci sono tanti invidiosi e rosiconi che parlano male di noi solo per finire sui giornali".