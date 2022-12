Forum sotto choc: morto "il papà", lutto a Mediaset

03 dicembre 2022 a

La redazione di Forum è in lutto per la morte di Italo Ormanni, che è stato giudice proprio della trasmissione di Rete4, una delle più longeve di Mediaset. “Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire - ha esordito la redazione del programma per dare l’addio al giudice, venuto a mancare a 85 anni - è stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere”.

“Per tanni anni - prosegue il messaggio pubblicato su Facebook - ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”. Nato a Napoli nel 1937, Ormanni ha fatto parte della magistratura dal 1961 al 2021 e ha lavorato come sostituto procuratore a Napoli, occupandosi anche di diverse indagini su camorra, traffico di stupefacenti e diversi omicidi.

Dal 1984 al 1990 è stato consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. Prima di arrivare a Forum è stato inoltre capo dipartimento del ministero della Giustizia dal 2008 al 2010. Ormanni ha lavorato alla trasmissione di Rete4 con Rita Dalla Chiesa dal 5 settembre 2011 al 31 maggio 2013. Sebbene non sia stato uno dei giudici più longevi di Forum, ha decisamente lasciato il segno.