Zona bianca, "davvero non sapevate nulla di Sumahoro?". La Evi balbetta

05 dicembre 2022

A Zona Bianca si parla del caso Soumahoro. Ospite di Giuseppe Brindisi, nella puntata del 4 dicembre, c'è Eleonora Evi di Europa Verde, la quale, incalzata dalle domande del conduttore, si mette praticamente a balbettare: "Davvero nessuno sapeva nulla delle ombre sulla cooperativa di Soumahoro?", chiede Giuseppe Brindisi. "No non lo sapevamo", risponde imbarazzata la Evi. "Obiettivamente facciamo un mea culpa, ci prendiamo tutta la responsabilità di aver fatto delle valutazioni e un esame sui profili non così approfondita". Però prova a difendersi e difendere il suo partito che ha candidato Aboubakar Soumahoro: "Non siamo però una polizia giudiziaria, la sua fedina penale era pulita. Abbiamo fatto delle scelte cercando dei profili, la sua storia parla per lui".

E ancora, si arrampica sui vetri Eleonora Evi: "C'è stata una gogna mediatica, un accanimento mediatico molto forte". Ma a quel punto Roberto Poletti che è ospite in studio perde la pazienza e le fa notare che "Soumahoro prenderà 15mila euro al mese per cinque anni, compresa la buona uscita gli daremo un milione di euro". E affonda: "E voi dite vabbè, è stato uno sbaglio, la giustizia farà il suo corso... Ci sono dei servizi giornalistici di Striscia la notizia che provano raccolte fondi quantomeno sospette".