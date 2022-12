Non è l'arena, Paragone travolge Soumahoro: "Perché non risponde?"

06 dicembre 2022 a

a

a

Il caso Soumahoro non smette di far discutere. E da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 4 dicembre, si accende il dibattito tra Gianluigi Paragone, Luca Telese, Fattori e Iuri Maria Prado. Il leader di Italexit tuona: "Ma perché non parla adesso Aboubakar? Perché Marco Damilano che ha dedicato a lui la copertina de l'Espresso non gli fa delle domande? Oggi Soumahoro non è più un sindacalista, è un parlamentare della Repubblica, rispondesse alle domande".

Qui il dibattito a Non è l'arena sul caso Soumahoro

"Documenti esclusivi". Nuovi guai per Soumahoro? Lo scoop di Brindisi

"Il problema è strutturale, non è Aboubakar Soumahoro", interviene la ex parlamentare ed ex grillina Elena Fattori, "siete voi dei media che lo avete eletto a rappresentanti degli ultimi io ne ho conosciuti tanti di rappresentati degli ultimi che magari non vengono in tv, alcuni hanno la scorta. La figura di Soumahoro è stata costruita dai media ed è stato usato", prosegue la Fattori. "Questo sistema ha voluto costruire un simbolo e quando cade un simbolo fa danni. Siamo tutti colpiti, quando si rompe un simbolo si rompe tutto ciò che c'è a valle". Quindi conclude la ex parlamentare: "Sono dieci anni che parliamo della gestione dei migranti, del caporalato...".