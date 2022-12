Myrta Merlino lascia Donzelli di sasso: "Se parlo di topolini..."

06 dicembre 2022 a

"Ogni volta che parlo di topolini arriva lei, Minnie, è un destino tra me e lei": Myrta Merlino si è rivolta così a Giovanni Donzelli nello studio de L'Aria che tira su La7. "Ancora?", ha risposto lui. La conduttrice si riferiva a quando il deputato di FdI disse: "Una volta mi sono vestito da Minnie, vi sembro Minnie?”, per difendere il compagno di partito Galeazzo Bignami, al centro delle polemiche per la foto vestito da gerarca nazista. "Dobbiamo parlare di cose serissime, tra cui la manovra", è poi andata avanti la Merlino.

All'inizio della puntata, infatti, la giornalista ha parlato proprio della legge di Bilancio: "Menomale che era una manovra prudente, menomale che era stata pensata a mo' di bilancio familiare. La manovra del governo Meloni è riuscita in una piccola impresa, a scontentare tutti. Bocciata senza appello dall'opposizione, che almeno per una volta è d'accordo su qualcosa, dai sindacati, ma anche dalla Confindustria, dalla Corte dei Conti e addirittura da Bankitalia".

Siparietto Merlino-Donzelli a L'Aria che tira

Secondo la Merlino, però, "è davvero singolare che la manovra prima viene riempita di critiche perché poco coraggiosa, sostanzialmente una manovrina, e poi ci si accorge improvvisamente che è piena di provvedimenti sbagliati e pericolosi, delle due l'una, o nella manovra non c'è nulla oppure c'è troppo. Sapete cosa penso? Che forse la montagna ha partorito un topolino ma il problema è che questo topolino sta rosicchiando il poco formaggio che c'è e parlo di denaro".