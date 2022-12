Striscia la notizia, "Ma la smetti?", imprevisto dietro al bancone

Francesco Fredella 06 dicembre 2022 a

a

a

Sicuramente Roberto Lipari e Sergio Friscia sono una coppia formidabile. A Striscia la notizia danno prova di feeling in ogni puntata. Nell'ultima puntata il pubblico nota un siparietto che i due conduttori del Tg satirico di Antonio Ricci regalano al pubblico. I due si lasciano andare: battute e gag. Poi Lipari sembra andare in allarme e il suo collega dice: "Ma la smetti? Posso andare avanti o devi continuare?". La risata di Sergio Friscia è contagiosa.

Silvia Toffanin, ecco chi la corteggia: pazzesco a Striscia la Notizia

Quello di Friscia e Lipari sembra uno spettacolo vero e proprio. Per i due conduttori siciliani si tratta di un bel momento professionale: la loro popolarità è ai massimi livelli. Il pubblico li sta incoronando anche grazie alla leggerezza che emanano in ogni puntata di Striscia la notizia. Loro due, lo ricordiamo, sono gli eredi di Ficarra e Picone - che hanno lasciato Striscia la notizia qualche tempo fa. Nessuna rottura con Antonio Ricci, ma soltanto una scelta legata ad altri motivi professionali.

Spunta il machete, terrore nel bosco per Brumotti: choc a Striscia | Video

Nella puntata di Striscia torna come vero eroe Vittorio Brumotti, che da tempo sta combattendo la droga nelle piazze italiane con inchieste fortissime. "Lo hanno scambiato per uno spacciatore", scherza Sergio Friscia nel corso del programma ideato da Antonio Ricci. E di recente, proprio Friscia, si è raccontato in una lunga intervista. "Ho sempre dovuto combattere con le etichette, comico, drammatico… e ci combatto ancora oggi. Ci sono voluti 15 anni per fare un provino per un ruolo drammatico, per Il capo dei capi e Squadra antimafia", dice. Tanta gavetta, ma anche tanti sacrifici. Tutto ripagato dal successo.