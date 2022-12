L'aria che tira, Donzelli fulmina Myrta Merlino: "Ancora?"

Claudio Brigliadori 08 dicembre 2022 a

«Ancora?». Più che divertito, Giovanni Donzelli è sinceramente costernato dalla battuta con cui Myrta Merlino lo presenta a L'aria che tira. L'esponente di Fratelli d'Italia arriva mentre si parla di temi caldi, anzi caldissimi: manovra, reddito di cittadinanza, contanti e relativi rilievi di Bankitalia.

«È davvero singolare che la manovra prima viene riempita di critiche perché poco coraggiosa, sostanzialmente una manovrina, e poi ci si accorge improvvisamente che è piena di provvedimenti sbagliati e pericolosi. Sapete cosa penso? Che forse la montagna ha partorito un topolino ma il problema è che questo topolino sta rosicchiando il poco formaggio che c'è e parlo di denaro», è il commento della Merlino. Che per stemperare le polemiche accoglie così Donzelli: «Ogni volta che parlo di topolini arriva lei, Minnie, è un destino tra me e lei».

"Vi leggo questa lettera della Bce": jolly-Donzelli in diretta tv, la sinistra muta

La padrona di casa si riferisce a una intervista di qualche tempo fa in cui Donzelli, per difendere Galeazzo Bignami travolto dalle critiche per una vecchia foto in divisa da nazista, arrivò a controbattere: «Una volta mi sono vestito da Minnie, vi sembro Minnie?». Un motto di spirito che ha fatto scuola. Se la Merlino voleva strappare una risata al meloniano, qualche settimana fa Vauro Senesi era stato ben più perfido.

Ospite a Non è l'arena da Giletti, parlando di immigrazione si era rivolto così a Donzelli: «Tolga il costume. Vorrei capire dall'onorevole Minnie perché il complottista capitano tedesco dovrebbe ostacolare il governo italiano». Replica magistrale dell'uomo-macchina di FdI: «Il suo bullismo non mi intimorisce Vauro, quanti ne ospita lei in casa sua visto che fa il bulletto?». Vauro non aveva riso.