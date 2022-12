Che c'è di nuovo, ribaltone-Ilaria D'Amico: "Ecco come piega la Rai"

07 dicembre 2022 a

Ribaltone-Ilaria D'Amico? Come è noto, dopo il flop di Che c'è di nuovo, il programma che conduce su Rai 2, il suo futuro a Viale Mazzini sembrava a rischio. Il programma, infatti, sembrava destinato a chiusura immediata. Poi, però, una leggera risalita in termini di ascolto grazie a un cambio del format e grazie al fatto che, a causa dei mondiali di calcio in Qatar, su Rai 1 dopo le 22 di fatto c'è ben poca concorrenza.

E così, secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, lo scenario sarebbe mutato. Anzi, clamorosamente mutato. Anche perché Ilaria D'Amico godrebbe di un contratto blindato.

Si legge infatti su Dagospia: "A Viale Mazzini gira voce che la giornalista avrebbe ottenuto, grazie anche al suo manager Beppe Caschetto, un contratto biennale che prevederebbe, come già rivelato da Dagospia, un cachet a puntata di 13 mila euro. Se il talk dovesse essere chiuso, lei resterebbe in forza all'azienda. Da ricollocare o, nel caso peggiore, con una parte del contratto da saldare anche senza impegni". Due buone ragioni, per la Rai e per la D'Amico, per andare avanti.