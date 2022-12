Otto e Mezzo, "Meloni sconfitta": la supercazzola dalla Gruber

08 dicembre 2022 a

Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e Mezzo di giovedì 8 dicembre con Antonio Padellaro. La conduttrice di La7 ha citato l’ultimo editoriale del giornalista del Fatto Quotidiano, secondo cui i veri sconfitti delle elezioni iniziano a essere gli italiani e la stessa Giorgia Meloni. “Mi riferivo agli italiani che pagano le tasse - ha chiarito Padellaro - che seguono la legge e la applicano, che in questo momento vedono segnali del governo che vanno a favorire l’evasione”.

"Piagnisteo come propaganda": minacce di morte, vergogna-Scanzi contro Meloni

“È il caso della rottamazione delle cartelle esattoriali - ha aggiunto Padellaro - che favorirà chi non ha pagato, chi ha tenuto nel cassetto. Abbiamo anche un dato straordinario con cui dover fare i conti: abbiamo il record dell’evasione dell’Iva, che ammonta a 26 miliardi. Di fronte a questo non ho sentito parole serie da parte del governo. Vogliamo poi parlare del Pos e del contante? Tutte misure per favorire il nero”. A questo punto la Gruber ha chiesto al giornalista del Fatto perché considera anche la Meloni “sconfitta”.

“Per la sua storia politica - ha spiegato - Meloni è una sentinella della legalità e dell’onestà, due principi che ha guardato sempre in politica e nel privato. È sconfitta perché sta favorendo la parte di italiani che non rispetta la legge. Di fronte a questo spettacolo gli italiani perbene dicono: ‘ma forse siamo noi i fessi della compagnia?’”.