Otto e Mezzo, Bocchino si presenta in tv così: Lilli Gruber sconvolta

10 dicembre 2022 a

a

a

Look che non passa inosservato quello di Italo Bocchino. Il giornalista, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, si presenta in collegamento nella puntata di venerdì 9 dicembre con tanto di occhiali scuri. "Sei reduce da un intervento agli occhi e oggi ti abbiamo in questa versione un po’ blues brothers - spiega la conduttrice ai telespettatori - io non sono reduce da interventi agli occhi, ma porto gli occhiali anche io questa sera, spero che vada tutto bene".

"Cos'ho visto fare a un giudice con un pm". Bocchino choc | Video

E una volta assicurato che l'ospite è in forma, la Gruber prosegue il dibattito. Il clima infatti si fa incandescente quando si tira in ballo l'evasione fiscale e il reddito di cittadinanza. "Io mi metto nei panni delle persone oneste - inizia Marco Travaglio, anche lui ospite della puntata -. I veri poveri li stiamo affamando togliendo il reddito di cittadinanza. Hanno deciso che i poveri si chiamano occupabili e gli evasori sono persone che non hanno potuto pagare le tasse e poi arriva il condono". E sbotta: "Io mi sono rotto le palle, chi non paga le tasse è un ladro. E dovrebbe avere il divieto di voto e di guidare in autostrada perché le autostrade le hanno pagate quelli che hanno pagato le tasse".

Immediata la reazione dell'interlocutore: "Bravissimo,. Travaglio, l'evasore è un ladro, hai perfettamente ragione però sappi che quelli che evadono. Bisogna combatterli combattendo l'evasione. Si devono colpire gli evasori che la sinistra non ha mai voluto colpire. Bisogna guardare le dichiarazioni dei redditi". E infine la stoccata sul reddito di cittadinanza: "Non possiamo tenere tre anni un giovane davanti alla tv a guardare le partite".