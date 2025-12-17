Alessandra Moretti, la paura fa novanta: "Uno schiaffo alla democrazia"

"Non mi aspettavo niente di diverso, anche se speravo che alla fine prevalesse il merito della vicenda sulle considerazioni politiche". Non l'ha presa bene Alessandra Moretti, l'eurodeputata del Pd a cui l'Eurocamera martedì ha revocato l'immunità parlamentare per il suo coinvolgimento nell'inchiesta per corruzione nota come Qatargate. "Lo sconfitto è il Parlamento, non io, perché l’immunità parlamentare non esiste per difendere personalmente i deputati, ma per tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’istituzione. Questo voto è uno schiaffo alla democrazia - tuona Moretti - perché non è stato preso in considerazione il fatto che, producendo documenti, ho smantellato in maniera molto chiara e precisa sia le accuse prive di fondamento sia che la Procura federale è entrata nel merito delle prerogative parlamentari giudicando i miei voti e le dichiarazioni che ho fatto, tra l’altro sempre in linea con il gruppo S&D. Uno sconfinamento che di fatto mortifica il ruolo che deve avere il Parlamento e la libertà di espressione che deve essere garantita ai parlamentari".

Alessandra Moretti rompe il silenzio: "Dietro il voto strategie e convenienze" "Sono amareggiata". Alessandra Moretti commenta così la decisione del Parlamento europeo di revocare la...

Dopo il voto, dice di avere provato "delusione ma allo stesso tempo liberazione". "Non ho niente da nascondere, mi sono sempre dichiarata pronta a rispondere a tutte le domande che vorrà pormi la magistratura, nella quale continuo ad avere fiducia", ha concluso.

Qatargate, Gualmini salva e Moretti no: il retroscena, chi la ha pugnalata in Europa Il Parlamento europeo ha votato a favore della revoca dell'immunità per l'eurodeputata del Pd, Alessandra...

Martedì sera, a Otto e mezzo su La7 in collegamento con Lilli Gruber, ha commentato con una punta di veleno anche la disparità di trattamento rispetto alla collega democratica Elisabetta Gualmini, a cui è stata invece confermata l'immunità. Il motivo? "Bisognerebbe chiederlo a chi ha deciso di non entrare nel merito, ma di fare altre valutazioni. Ne prendiamo atto". "Appena è stata richiesta la revoca dell'immunità mi sono subito messa a disposizione delle autorità, anche se per interrogarmi devono comunque chiedere l'autorizzazione. Non capisco perché si debba revocare l'immunità a un deputato esponendolo ad altre ripercussioni quando basta sentirlo come cittadino - aveva sottolineato l'europarlamentare dem -. L'immunità non protegge un parlamentare dal rispondere alle domande, protegge la sua indipendenza, le proprie idee e le proprie attività. E' questo che ho sempre contestato e contesto ancora oggi".

Alessandra Moretti a Otto e Mezzo: "Gualmini sì e io no? Chiedetelo a loro..." L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti non gode più dell'immunità parlamentare: a larghissima ma...