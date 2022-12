Riccardo Fogli, lo sfogo con Signorini: "Anni che nessuno mi diceva così"

11 dicembre 2022 a

Ci sono due nuovi vip nella casa del Gf Vip. Dal 12 dicembre faranno il loro ingresso Milena Miconi e Riccardo Fogli. È stato lo stesso Anfonso Signorini ad annunciarlo nel corso dell'ultima puntata. Il conduttore infatti ha affermato durante la diretta: "Voglio fare festa insieme a due nuovi vipponi che entreranno in casa il prossimo lunedì 12 dicembre, sono Riccardo Fogli e Milena Miconi". Riccardo Fogli, in collegamento, è subito intervenuto: "Sono contento che mi hai definito nuovo. Nuovo, insomma…erano anni che nessuno mi diceva così. Grazie".

Il cantante ha apprezzato le parole di Signorini ed è pronto per questa nuova avventura. Poi è intervenuta anche Milena Miconi: "Io mi sono preoccupata Alfonso, pensavo di stare in quarantena fino ad aprile, mi è preso un colpo".

Subito dopo è arrivata la risposta di Signorini che ha tranquillizzato la Miconi: "No, no, ancora un paio di giorni ed entrerete nella casa. Ora seguiteci, perché voglio sapere le vostre prime opinioni, a presto". Insomma il Gf Vip si prepara ad accogliere due nuovi protagonisti. E c'è da giurarci: nella Casa potrebbero cambiare gli equilibri in pochissimi giorni. Infatti i concorrenti stanno attraversano una fase turbolenta con il caso Romita e il bacio incriminato.