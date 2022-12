Sarah Altobello, urla di dolore nella notte: "Ahia, venite, mi so rotta"

11 dicembre 2022 a

a

a

Una notte davvero agitata quella appena trascorsa all'interno della casa del Gf Vip. Secondo alcune indiscrezioni si sarebbero sentite urla di dolore. Protagonista della vicenda è stata Sarah Altobello che è stata vittima di un malore e ha chiesto l'immediato intervento dei soccorritori. La donna si è sentita male quando si è messa a letto. Nel dettaglio la donna avrebbe urlato quando si sarebbe resa conto di essere rimasta immobile senza potersi più muovere.

"Io ti amavo ma...": la foto che travolge Romita, per lui finisce malissimo | Guarda

Il primo a sentire le urla e a prestare soccorso è stato Alberto De Pisis. Da lì a qualche minuto è stata allertato lo staff medico e subito dopo un dottore si è preso cura della Altobello. E durante i controlli medici, Oriana Marzoli avrebbe confidato agli altri inquilini che già nei giorni scorsi la Altobello aveva segnalato un problema simile ma non in modo così acuto.

Attilio Romita, precipita tutto: beccato dalle telecamere, con chi si bacia | Guarda

“Ahia, ahia…”, ha singhiozzato Sarah, urlando sempre più forte dopo essersi appoggiata nel letto. De Pisis, che stava dormendo nella stessa stanza, è stato il primo a svegliarsi e ad andare dalla compagna di avventura al Grande Fratello Vip. “Chiama qualcuno, Albe, aiutami. Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, non riesco a muovere il costato”, le ha detto piangendo. “Ca**o, mi sono spezzata qualcosa” ha continuato con glio occhi bagnati dalle lacrime. La regia ha poi inquadrato altre zone della Casa più spiata d’Italia e Sarah era in compagnia del medico. Attilio Romita? Non pervenuto.