L'Aria che tira, Mollicone travolge Parenzo: "I corrotti in Europa..."

"Sono stupefatto, ricordo l'intervento del nostro capogruppo Nicola Procaccini che intervenne contestando le parole di Eva Kaili". Federico Mollicone, esponente di Fratelli d'Italia, interviene a L'aria che tira su La7 e commenta il Qatar-gate e l'inchiesta della magistratura belga che sta indagando sulla vicepresidente greca dell'Europarlamento e altri europarlamentari tra cui l'ex Pd Antonio Panzeri, tutti sospettati di essere stati corrotti in vario modo da Qatar e Marocco per svolgere attività a favore dei due Paesi nel cuore delle massime Istituzioni europee.

Una vicenda che coinvolge esponenti di alcuni dei principali partiti di sinistra europei e che getta una luce sinistra anche sulle Ong che, a parole, si battono per i diritti umani proprio nei Paesi al centro dell'indagine. "Da notare la perfidia dei magistrati belgi che hanno chiamato l'operazione 'Mani Pulite' - sottolinea Mollicone -. I paladini dei diritti umani sono quelli che hanno utilizzato questo vettore per essere probabilmente corrotti".





In studio c'è anche David Parenzo, politicamente più vicino sicuramente a Ong e progressisti che al partito di Giorgia Meloni e Mollicone, che ribatte subito sul filo dell'imbarazzo: "Qui destra o sinistra non c'entrano, la corruzione è corruzione, non esiste il partito di Mani Pulite...". E ancora: "Ci sono gli onesti e i disonesti, quando le leggi sono fatte male l'animo umano lì s'inserisce".

Quando i presunti corrotti sono di sinistra, insomma, il problema non è più politico ma esistenziale e filosofico. L'Italia non ha una legge che regolamenti in modo corretto il rapporto tra i gruppi d'interesse e la politica. Questa storia è una storia antica. Scopriamo oggi che ci sono Paesi non democratici che fanno pressioni sull'Europa per imporre la loro versione del mondo? Mesi fa abbiamo raccontato di come Putin e la Russia faceva pressioni sul Parlamento europeo per non far approvare le sanzioni. E il centrodestra votò contro quelle sanzioni". Con una piccola differenza: qui ci sono i soldi, tanti e in contanti.