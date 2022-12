Beatrice Quinta: "Mi voleva scop***e", viene giù X Factor

12 dicembre 2022 a

Terminato X Factor, può scoppiare la polemica. Alla fine hanno vinto i Santi Francesi, ma la copertina è tutta per Beatrice Quinta, bella brava e provocatoria quanto basta per far parlare spesso di sé, non solo per la musica. Intervistata dal magazine Vanity Fair, la giovane cantante che ha lanciato l'inedito $e$$o (il nome è tutto un programma) ha deciso di attaccare frontalmente Rkomi, giudice del talent di Sky insieme a Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini.

Nel corso di questa stagione il rapper milanese non ha mai mancato di regalare commenti a favore della Quinta, tanto da far sospettare che tra i due ci fosse del tenero, o perlomeno un interesse un po' più malizioso del semplice feeling artistico. La Quinta però è andata dritta al punto, dichiarando che non accetterebbe un invito a cena da parte del 28enne Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana. "Sai che ti dico? Non credo proprio - è la sua risposta alla domanda malandrina dell'intervistatore -. In questo momento sono troppo concentrata sul futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. E sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice e artista e non perché Rkomi mi vuole s***opare o meno".

E anche su Instagram ha ribadito il concetto: tra lei e Rkomi è finita piuttosto male. "Ciao creature - ha scritto Beatrice rivolgendosi ai fan -, sappiamo che più o meno nessuno puntava un euro su di me quando ho passato le last call. A poco a poco lavorando duro ho convinto sia il giudice che mi aveva detto no (Rkomi, appunto, ndr) sia il pubblico che prima non mi vedeva di buon occhio". E ancora: "Grazie a Dargen D’Amico (il giudice che l'aveva scelta per la sua squadra, ndr) per tutto, grazie a quelli che ci sono dal giorno 0 e un grazie gigantesco a tutte le persone che lavorano dietro le quinte perché siete stati una famiglia".