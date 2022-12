Non è l'Arena, Malena: "Magari Diego Fusaro...". Colpo basso e imbarazzo

Claudio Brigliadori 14 dicembre 2022 a

Il turbo-erotismo di Malena contro il turbo-sovranismo (dell'amore) targato Diego Fusaro. A Non è l'arena Massimo Giletti manda in scena la guerra dei mondi mettendo l'uno di fronte all'altra il filosofo anti-capitalista e anti-mercato e l'attrice hard italiana forse più famosa del momento. L'argomento scelto? Onlyfans, ovvero i massimi sistemi del porno 2022. Su La7, scavallata la mezzanotte, le temperature si fanno roventi. Una coppietta racconta come ha fatto una montagna di soldi mettendo online i propri incontri intimi e Giletti domanda perfido a Fusaro: «Secondo lei di cosa parlano su Onlyfans? Del cielo stellato, di Kant?». Il sognatore Diego non casca dal pero: «Parlano di godimento e non di amore. Kant ed Epicuro non c'entrano nulla con questa faccenda, e nemmeno l'amore c'entra qualcosa. Da Cicciolina a Malena si parla di godimento, che è tutt' altra cosa. L'amore è unico e irripetibile, qua invece abbiamo commercio di carne coerente con il turbo-capitalismo dominante. C'è una relazione mercantile».

L'ex delegata all'assemblea nazionale del Pd ascolta divertita. Non sa che pochi secondi dopo Fusaro la insulterà in punta di eloquio, forbito ma brutale. «Lei è mai andato a vedere un film di Malena? Malena, se lo vede Fusaro che viene a chattare con lei?», provoca Giletti. «Magari sì, magari può essere che sia io ad ascoltare il dottor Fusaro», ammicca l'attrice. «Io la ringrazio - replica secco l'intellettuale -, ma io amo i luoghi poco frequentati, da dove passano poche persone quindi declino la sua gentile offerta. Però se vuole leggere il Simposio di Platone sarò lieto di poterne discutere. L'amore sensibile è solo il punto di partenza verso il trascendente».