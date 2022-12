Striscia la Notizia, Greggio inchioda Soumahoro: "Lui in persona"

13 dicembre 2022 a

a

a

Ezio Greggio non usa giri di parole e nel corso dell'ultima puntata di Striscia la Notizia, ha messo nel mirino Aboubakar Soumahoro. Dopo il servizio in cui Pinuccio ha indagato su una raccolta fondi organizzata da Aboubakar Soumahoro per i meno fortunati di Pescara in piena pandemia, Greggio è andato dritto al punto: "Mentre gli altri parlano delle vicende che riguardano la compagna e la suocera di Soumahoro, noi di Striscia parliamo di vicende che riguardano Soumahoro in persona".

"Le stelline sul seno della Ferragni": Lady Soumahoro, frase choc della De Gregorio

Poi l'affondo: "Noi siamo qui e attendiamo una risposta da parte di Aboubakr Soumahoro, ma quella risposta ancora non è arrivata. Così poniamo dieci domande a Soumahoro, nella speranza che ci risponda". La sfilza d'interrogativi riguarda ovviamente le raccolte fondi di Soumahoro e i suoi conti correnti.

"I soldi? Si diceva che...". Soumahoro, la testimonianza choc | Video

Ma c'è anche una domanda, forse la più umiliante per Aboubakar, alla quale non c'è stata ancora una risposta: "Gli stivali usati per entrare in Parlamento sono suoi?". Striscia aveva indagato su questo punto, ma da Soumahoro non era arrivata alcuna reazione. E quindi forse è giunto il momento per Soumahoro di mettere in chiaro le cose, magari in modo serio e senza video e piagnistei in giro per i social e per il web.