CartaBianca, Mauro Corona: "Dovremo averlo lungo un tot". Proprio quello...

Altro giro, altra puntata di CartaBianca e altra battuta piuttosto ambigua di Mauro Corona, battuta rivolta a Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma di Rai 3, il tutto nella puntata di martedì 13 dicembre.

Come sempre, CartaBianca si apre con la copertina a tutto tondo dello scrittore e alpinista, il quale ha un rapporto particolare e confidenziale con "Bianchina", così come la chiama lui. E insomma, a Corona tutto è concesso. Comprese le battutine piccanti, ormai marchio di fabbrica del talk-show.

La Berlinguer nella puntata di ieri ha punzecchiato Corona per il fatto che non vuole mai allontanarsi da Erto e dalle sue montagne. Tanto che la conduttrice da qualche puntata parla di "qualche conseguenza" se lo scrittore non si farà trovare in studio a Roma il prossimo 10 gennaio per la ripresa della trasmissione: da tempo, infatti, gli chiede almeno una "comparsata" in studio.

Corona, però, sembra avere idee diverse. E per liquidare la faccenda ha scelto di rispondere in modo assai malizioso. Di fronte alle insistenze della Berlinguer, ecco che ha chiesto: "Ma saremo sdraiati o seduti?". La classica battuta piccante, che per inciso è arrivata a stretto giro dopo una prima frase... ambigua. Parlando della Ue e della volontà dell'unione di spingere sull'omogeneità dei prodotti degli Stati membri, ecco che Corona ha affermato: "Quando si fa l'amore ci obbligheranno ad averlo lungo un tot". In questo caso, Bianca Berlinguer ha reagito, cambiando subito discorso onde evitare altre pericolose "derive" di Mauro Corona.