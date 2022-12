Alfonso Signorini, l'orrore per questa foto: "Il prossimo anno..."

Francesco Fredella 15 dicembre 2022 a

Perché gli haters non vanno mai in ferie? Perché, come direbbe qualcuno, la mamma dei cretini è sempre incinta. Proprio così, inutile fare altri giri di parole. Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip e direttore di Chi, è stato bersagliato dagli haters per aver pubblicato una foto in alta quota, a Cortina d'Ampezzo. Il conduttore si è concesso qualche ora di relax. Nulla di più. Tutto normale. Ma una parte del pubblico, minore e molto irrilevante, si è scagliata contro di lui con dei commenti assurdi. «Rilassati, tanto il prossimo anno il Gf te lo sogni, ti cacciano», scrive un utente. Senza prove di quello che dice. E poi: «Con il chachet del Gf si diverte».

A proposito di guadagni: cosa c'è di male nel godersi qualche ore in montagna? E' pure giusto che lui, un professionista affermato, si fermi qualche giorno dopo ore e ore di dirette e riunioni. A volte, però, la gente è cattiva e dice cose irripetibili. «Manovri tutto a tuo piacimento, tutto finto e patetico», continua un altro utente.

Intanto, il Grande Fratello prosegue tra colpi di scena e uscite improvvise. Adesso, come già annunciato, entrerà nella casa (forse a partire da sabato) un nuovo concorrente: Davide Donadei, ex Uomini e donne. Esce, a tempo record, Riccardo Fogli che è stato squalificato in meno di 24 ore per aver pronunciato una bestemmia. Non parla. E' in silenzio stampa, per adesso. Capiremo cosa dirà Signorini nella puntata di sabato sera quando, sicuramente, verrà affrontato di nuovo il nodo Fogli.