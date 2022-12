Ballando, "ecco il nome del vincitore": terremoto in Rai, rovinoso spoiler?

15 dicembre 2022 a

a

a

Colpo di scena a Ballando con le stelle: spunta il nome del favorito per la vittoria finale. A sganciare la bomba è Alberto Matano, conduttore di La vita in diretta su Rai 1, che ospite di Facciamo finta che (il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101) si è sbilanciato proponendo un suo pronostico: "Secondo me vince Gabriel Garko".

"Sabato c'è la finale di Ballando con le stelle e il 23 c'è la finalissima. Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente", è sceso nel dettaglio Matano. "A me è dispiaciuto per Luisella Costamagna", confida Maurizio Costanzo. E Matano si lancia in un altro commento sibillino: "Sabato ci sarà il ripescaggio, quindi magari la Costamagna potrà rientrare in gara. È stata molto brava e anche sfortunata, speriamo possa rientrare".

E mentre la giudice Carolyn Smith ha proposto una tregua alla collega Selvaggia Lucarelli in vista delle ultime due puntate, chiedendole di "abbassare i toni" dopo settimane di polemiche a tratti violentissime, un altro protagonista di Ballando al centro di molte voci è uscito allo scoperto. Intervenuto al programma di Rtl 102.5 News a Trends & Celebrities, Alessandro Egger ha rivelato: "Dopo Ballando con le stelle farò il conduttore in tv. Ho avuto dei contatti e a questo punto - non posso ancora dirvi dove e quando - lascerò Milano - capitale della moda - per trasferirmi a Roma. Voglio continuare a fare cinema e soprattutto televisione".