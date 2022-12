Casaleggio, rissa in tv: “Dopo ci quereliamo”, finisce male

16 dicembre 2022 a

Davide Casaleggio è intervenuto a Omnibus, su La7, e si è scontrato con Walter Rizzetto, uno dei tanti fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Per la verità Casaleggio ha fatto finta di nulla mentre Rizzetto si infuriava per alcune dichiarazioni abbastanza pesanti rivolte a lui, ma anche a tanti altri che hanno abbandonato la “missione” grillina. “Noto che c’è un tema della sindrome del rancoroso beneficiato - ha dichiarato Casaleggio - questa sindrome ha colpito persone che hanno ottenuto grandissimi benefici”.

“No, si fermi - è intervenuto Rizzetto, visibilmente alterato - io non le permetto di dire che ho avuto dei benefici. Guadagnavo di più prima di fare politica e stavo anche molto più vicino alla mia famiglia. Quindi benefici no, dopo ci quereliamo pure, ma i benefici se li tenga per lei”. Casaleggio lo ha praticamente ignorato e ha tirato dritto per la sua strada: “Queste persone non riescono a capire come restituire questo beneficio che hanno ottenuto e quindi diventano rancorose”.

Poi Casaleggio ha fatto anche un minimo di autocritica: “Ci sono stati sicuramente diversi problemi, il principale è il conflitto di interessi delle persone che dovevano decidere su alcune regole e hanno utilizzato questo potere per ritorno personale. La trasformazione che abbiamo visto è di un Movimento che era un’icona ed è invece diventato un brand, una bandiera da sventolare”.