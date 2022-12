Domenica In, Eros Ramazzotti: battuta su Mihajlovic, gelo con Mara Venier

19 dicembre 2022 a

Una battuta su Sinisa Mihajlovic che molti telespettatori di Domenica In hanno giudicato come minimo fuori luogo, se non proprio di pessimo gusto. Eros Ramazzotti arriva nello studio di Rai 1 e intervistato da Mara Venier parla anche della morte dell'allenatore serbo, scomparso a soli 53 anni dopo aver combattuto per gli ultimi tre contro una forma particolarmente aggressiva di leucemia mieloide. Il cantante romano era grande amico dell'ex giocatore di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, diventato negli ultimi 10 anni tra gli allenatori più apprezzati della Serie A.

La Venier ricorda la grande forza della famiglia di Sinisa, che dalla moglie Arianna ha avuto due figlie e 4 figli. Una tribù, un clan che secondo chi era vicino a Mihajlovic ha rappresentato la sua più grande forza da un lato e l'immagine di quello che di più bello il mister ha lasciato in questa vita dall'altro. Nella commozione generale, anche di Mara, Ramazzotti (che di Miha era grande amico, avendo partecipato insieme a lui a svariate iniziative benefiche) si abbandona a un motto di spirito: "Eh, si è dato da fare", sono le parole di Eros sui 6 figli avuti dall'allenatore che hanno scatenato le critiche dei telespettatori in tempo reale sui social.

Secondo molti, dietro la mezza gaffe di Ramazzotti ci potrebbe essere la sua scarsa "lucidità": Eros, tornato da poche ore in Italia reduce da un tour mondiale, ha confessato di aver dormito pochissimo negli ultimi giorni e ai più è apparso assonnato, quasi svogliato. Una sensazione ribadita anche nel poco brillante incontro con gli amici d'infanzia, una Carrambata poco riuscita.