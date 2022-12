Serena Bortone, "rompo tutto": caduta rovinosa, cos'ha rischiato

22 dicembre 2022 a

a

a

Simpatico siparietto quello che è andato in onda a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1. Il momento divertente è avvenuto durante l’intervista al conduttore Jocelyn Hattab. In sostanza la conduttrice ha rischiato di cadere in maniera rovinosa, con conseguente rottura di una delle telecamere. Quando l’ospite, durante la chiacchierata, ha rivelato di essere stato in passato anche un regista televisivo e di saper usare le telecamere, la conduttrice ha voluto metterlo alla prova: "Ma se ti mando dietro la telecamera lo sai fare ancora?”.

Iva Zanicchi "presa e portata via". Ballando, rissa-terremoto

A quel punto Jocelyn ha dimostrato la sua bravura facendo inquadrature e zoom. Finito questo "test", la conduttrice - nell’accomodarsi al suo posto - è inciampata sui fili della telecamera rischiando così di cadere rovinosamente per terra e di trascinare con sé anche la telecamera. Fortunatamente è stata bloccata sia dall’ospite che dal cameraman e alla fine il peggio è stato scongiurato. "Ecco vedi arrivo io e rompo tutto - ha ammesso la Bortone -. Va bene, grande, ho fatto anche questo nella vita, la follia regna sovrana".

"Falso". Lucarelli asfalta Peron in diretta, cala gelo in studio

Subito dopo i due hanno ripreso la chiacchierata parlando della carriera del dj e conduttore. E non sono mancati momenti toccanti. Jocelyn ha confessato di aver avuto un’infanzia difficile: “Ho vissuto il razzismo e l’antisemitismo, è stato davvero molto pesante”. Poi un drammatico aneddoto: “Dopo la prima settimana a Parigi volevo tornare a casa ma i miei genitori mi hanno fatto capire che quella era la nostra nuova casa, anche se eravamo ospiti. Mio padre ha sempre voluto che potessimo vivere sereni e che nessuno ci desse fastidio”.