L'aria che tira, Nordio e la valigia di soldi: lezione monumentale

Carlo Nordio è stato ospite in studio a L’aria che tira, la trasmissione quotidiana di La7 condotta da Myrta Merlino. Il ministro della Giustizia è stato interrogato dalla padrona di casa sul Qatargate: “Sta capitando proprio nel cuore dell’Europa. Quando vediamo queste cose, assistiamo anche alle difficoltà delle indagini, con i colleghi belgi che, a parte quelli beccati in flagrante, stanno accerchiando i parlamentari attraverso gli assistenti. Lei vuole rafforzare l’immunità parlamentare?”.

“Non fa parte del programma di governo - ha risposto Nordio - ne parlai a suo tempo perché fu adottata dai padri costituenti: non era per proteggere i delinquenti, sapevano benissimo che qualcuno si sarebbe riparato dietro a questa immunità, però lo hanno fatto perché sapevano che togliendola si sarebbe corso il rischio di interferenze da parte di altri poteri, come la magistratura, in politica”. Tornando al Qatargate, il ministro della Giustizia ha rivendicato il suo essere garantista anche in Europa e quindi con le persone attualmente sotto indagine.

“La presunzione di innocenza vale per tutti - ha sottolineato Nordio - ma si affievolisce quando trovi in una valigia di una persona centinaia di migliaia di euro. Diciamo che di fronte a un reato flagrante il garantismo crolla. La presunzione di innocenza è un giusto principio costituzionale, però se adesso io saltassi al collo della Merlino davanti a tutti sarei presunto innocente - ha chiosato - ma comunque il reato sarebbe dimostrabile”.