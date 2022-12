Oroscopo, Simon&the stars spiazza la Bortone: "Il segno più fortunato del 2023"

23 dicembre 2022 a

Simon&the Stars, l'astrologo più amato dal web è stato ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno e ha rivelato l’oroscopo del 2023 di tutti i 12 segni e ha annunciato che il più fortunato del prossimo anno sarà il Toro che sarà al centro di cambiamenti importanti.

Simon parte dai Segni Cardinali, che sono stati penalizzati negli ultimi anni.

ARIETE - Nel 2023 ritrova la capacità di osare e fare, i primi quattro mesi ci sarà Giove accanto con fortuna e opportunità.

CANCRO - Il prossimo anno alza la testa e torna a credere di più in se stesso.

BILANCIA - Ruolo più centrale sia sul lavoro che in coppia nel 2023.

CAPRICORNO - Si ritroverà ad un passo dalla vetta dopo anni di incertezze e dubbi.

Poi Simon&the Stars passa ai Segni Fissi, cioè quelli che amano i punti fermi e fanno fatica a cambiare. A loro il 2023 offre l’opportunità del cambiamento che desiderano da anni.

TORO - Importanti cambiamenti per tutto il nuovo anno.

LEONE - Torna a ruggire dopo anni complicati.

SCORPIONE - Arriva finalmente a trovare casa dopo gli ultimi anni passati come un nomade, il 2023 gli permette di buttare l’ancora in un porto sicuro.

ACQUARIO - Sarà inarrestabile per tutti i 12 mesi del 2023.

Infine, ecco i Segni Mobili, quelli che fanno fatica a stabilire confini e regole ma che nel 2023 si riprenderanno i proprio spazi.

GEMELLI - Prendono finalmente una posizione chiara e fanno un salto di qualità sul lavoro, maggiore responsabilità e un bebè, marzo è un mese importante.

VERGINE - A febbraio trionfa l’amore con possibili matrimoni in vista, ricomincia a raddrizzare una serie di situazioni che non girano come vuole;

SAGITTARIO - Finalmente l’anno prossimo sin dai primi mesi riconquisterà i suoi spazi dopo tanto tempo.

PESCI - Sbarcano finalmente in una nuova vita avranno le carte in regola per riprendere in mano un progetto, Venere fantastica a gennaio e febbraio.