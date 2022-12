Soumahoro, il video rubato con Zoro e Damilano

23 dicembre 2022 a

Nuove accuse ad Aboubakar Soumahoro arrivano da Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 prosegue la sua battaglia per fare chiarezza sulla vicenda che ha travolto il deputato. In particolare Striscia, più che sulle indagine legate a moglie e suocera, si sofferma sull'ex esponente di Verdi-Sinistra italiana. "È un personaggio costruito a tavolino da alcuni maître à penser della sinistra", esordisce il tg satirico che mostra nella puntata di venerdì 23 dicembre un video esclusivo. Il programma punta direttamente il dito contro l’ex direttore dell’Espresso Marco Damilano e il conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi, noto come Zoro.

A confermarlo Marco Barbieri e Mario Nobile, membri pugliesi della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana: "Un personaggio creato dal gruppo Gedi e da La7, in particolare dal programma Propaganda Live". Ma non solo, perché Striscia mostra un filmato girato al Festival del giornalismo di Perugia il 7 aprile 2019. Qui si vedono Damilano e Zoro ammettere: "La costruzione di una leadership è difficilissima", spiega Bianchi dal palco, dopo un selfie con Soumahoro.

Solo ieri Striscia mostrava le immagini in cui il deputato annunciava l’addio al sindacato per impegnarsi nella "missione" con la sua Lega Braccianti. "Non rinuncio a un salario per un altro salario: rinuncio a un salario punto", erano le sue parole. Frasi che oggi, vista la situazione che lo ha visto protagonista, fanno insospettire.