Leonardo Pieraccioni sbrocca contro Malgioglio: "Ti metto le mani addosso"

Momenti di imbarazzo tra Leonardo Pieraccioni e Cristiano Malgioglio. Di fatto a Mi casa es tu casa, il programma condotto dall'autore musicale su Rai Due, va in scena un battibecco a metà tra il serio e il faceto che ha stupito e non poco i telespettatori. A sottolineare quanto accaduto è stato il giornalista Massimo Falcioni che di fatto su Twitter ha mostrato due sequenze di una delle ultime puntate in cui l'attore ha qualcosa da ridire al conduttore. Ad un certo punto, durante la chiacchierata, Malgioglio si accavalla al racconto di Pieraccioni. Ed ecco che l'attore afferma: "Mon non ti viene in mente che, se stavo parlando del libro, c'era un aneddoto da raccontare?".

Arriva subito la replica di Malgioglio: "Perché mi rimproveri?". A questo punto Pieraccioni confessa tutto: "Perché me lo avevano detto 'guarda che lui fa il programma per sé, non gliene frega nulla di chi c'ha accanto, vuole parlare solo del suo fidanzato turco'. Ora te metto le mani addosso se continui, io sono venuto qui a fare questo scontro di ping pong".

Ma il presunto astio tra i due si ripresenta appena entra in scena anche Massimo Ceccherini, la storica spalla di Pieraccioni nei film dell'attore e regista toscano: "Devi sapere che lui è bravissimo, parla in questo programma solo di sé. Non ti fa mai parlare. Tanto che ti fa dire: 'Ma perché sono venuto qui?'. È un po' slabbrato nel senso che parlando sempre di sé ti fa delle domande che non capisci. All'inizio mi stupivo di quanto fosse sciolto, invece ha il gobbo, ha tutto scritto...". A questo punto Malgioglio risponde con grasse risate. Insomma il battibecco si è chiuso lì. Ma i telespettatori non sono riusciti a fra finta di nulla...