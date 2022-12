In Onda, Freni a valanga: "Ong? Sinistra allergica". Cuperlo balbetta

28 dicembre 2022 a

Scontro acceso a In Onda, su La7 tra il leghista Federico Freni e Gianni Cuperlo. Proprio in queste ore il governo ha varato un nuovo regolamento che pone dei paletti duri per l'attività delle navi delle Ong. Sono previste multe salatissime fino a 50mila euro. Una vera e propria stretta che andrà a modificare e non poco i flussi migratori verso il nostro Paese provenienti dal nord Africa. E così Freni, ospite di In Onda, spiega come stanno le cose rivendicando l'operato del governo: "Il problema è chi fa questo di professione. Due indizi fanno una prova". Poi l’affondo su Cuperlo: "A sinistra sono allergici a regolamentare le Ong".

E in effetti nei vari governi di sinistra che si sono succeduti negli ultimi anni, di fatto non si ricordano strette sul fronte degli sbarchi dalle navi delle Ong che hanno preso come scalo regolare i nostri porti. E la difesa di Cuperlo, fresco candidato alla segreteria del Pd, è davvero timida.

Infatti Cuperlo usa la solita retorica che impera a sinistra su questo fronte e che ha un solo obiettivo: screditare il nemico politico di turno, il governo di centrodestra: "Al governo la destra usa i migranti come uno scalpo da esibire. C'è un elemento di disumanità". Se difendere i confini e i propri porti da una vera e propria invasione è disumano, allora la destra non ha alcuna lezione da imparare dalla sinistra. La musica è cambiata e le Ong se ne accrogeranno presto...