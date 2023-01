Viva Rai2, Fiorello è "una valanga". Cosa ha fatto in pochi giorni

02 gennaio 2023 a

a

a

Grande successo per Fiorello che con Viva Rai2 ha superato tutte le aspettative sul nuovo programma in termini di ascolti, portando lo share della rete a livelli mai visti. I critici televisivi lo osannano e i vip fanno a gara per partecipare alla trasmissione. Un successo riconosciuto anche da Giancarlo De Andreis che nella sua rubrica dal titolo "La tv vista da internet" sul settimanale Di Più Tv, scrive: "Ha fatto di nuovo centro. Il suo programma fa impennare gli ascolti della rete e soprattutto spadroneggia nei social, dove riceve una valanga di elogi".

"Niente sesso". Mara Venier, gaffe a microfono aperto: cosa le scappa sul marito

E a chi critica invece il programma di Fiorello, De Andreis dice: "Non manca qualche voce critica, ma nel complesso è un plebiscito per Fiorello che domina la fascia del mattino con una media di circa settecentomila telespettatori e uno share che oscilla fra il 13 e il 15 per cento”.

Amadeus tradito dalla regia: il gestaccio ripreso in diretta Rai | Video

Eppoi non si può non sottolineare la presenza fondamentale a Viva Rai2 di Fabrizio Biggio, spalla dello showman. Proprio su Biggio il critico televisivo osserva su lui e sul programma: "Notizie, personaggi e ospiti, tra cui un apprezzatissimo Fabrizio Biggio. La versione aggiornata della sua Edicola Fiore, insomma, conquista il pubblico". Un tandem perfetto.