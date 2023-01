L'Aria che Tira, Eleonora Evi: "Allevamenti? Un disastro", caos in tv

02 gennaio 2023 a

"Ma costa sta dicendo?". "Non è vero". "Ma da dove arriva?". Il senatore della Lega Gian Marco Centinaio non si è trattenuto e di fronte agli attacchi della della deputata Eleonora Evi, dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana alle politiche del governo in tema ambientale ha mostrato tutto il suo disappunto. Su La7, durante la trasmissione L'Aria che Tira, si stava discutendo di sovranità alimentare e in particolare di agricoltura, tema particolarmente caro a Centinaio essendo già stato ministro dell'Agricoltura. La Evi ha accusato il governo di portare avanti un"modello industriale e intensivo, a discapito di realtà più piccole e di agricoltura biologica. "Gli allevamenti intensivi sono un disastro", ha detto la parlamentare verde facendo l'esempio delle emissioni di gas.

"Secondo la Fao", ha puntualizzato Eleonora Evi, "gli allevamenti intensivi a livello globale producono gas serra per oltre il 18% ed è più di quello che emettono i trasporti, ovvero auto, aerei, navi". E mentre Centinaio scuoteva la testa e sorrideva per la "fandonia", Francesco Borgonovo anche lui in collegamento, ha provato a smentirla. Ma la Evi ha tirato dritto finché Centinaio l'ha messa a tacere: "Durante la pandemia, quando tutte le aziende e le macchine erano ferme, ma le aziende agricole funzionavano, il livello dell’inquinamento non aumentava e di conseguenza non si deve dare colpa all'agricoltura se c’è inquinamento. Si dia la colpa a chi realmente inquina...", ha concluso il leghista.