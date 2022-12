L'Aria Che Tira, Centinaio travolge la Evi: "Ma cosa dice?"

09 dicembre 2022 a

Botta e risposta a L'Aria Che Tira dove si parla ancora di cibo e sovranità alimentare. A prendere per prima la parola, in collegamento con Francesco Magnani nella puntata di venerdì 9 dicembre su La7, c'è Eleonora Evi. La deputata di Alleanza Verdi Sinistra esordisce dicendo che la "ridenominazione del ministero dell'Agricoltura in realtà distorce e scippa un termine che aveva un'altra origine".

Per lei infatti "la logica delle politiche agricole continua a essere quello di un modello industriale a discapito di realtà più piccole o biologiche". Parole che scatenano subito il leghista Gian Marco Centinaio: "Ma cosa sta dicendo?". E non finisce qui, perché la Evi accusa alcune politiche agricole di alimentare la crisi climatica.

Intanto, ripreso dalle telecamere, Centinaio sbuffa e sorride: "Non è assolutamente così. L'Europa, proprio per i cambiamenti climatici, sta provando a valorizzare gli allevamenti e le produzioni di nicchia. Se la collega andasse a leggere i fondi delle regioni agli agricoltori, vedrebbe che vengono incentivati il km zero e il biologico". Poi ecco che il leghista tiene a ricordare un dettaglio tutt'altro che da poco: "In piena pandemia, quando le aziende erano ferme così come le macchine, il livello di inquinamento non aumentava".