In Onda, Montaruli spegne Telese: "La verità su quel video della Meloni"

La sottosegretaria Augusta Montaruli ha avuto il suo bel da fare per reggere il confronto nello studio di In Onda, su La7. Essendo l’unica rappresentante del governo, la meloniana ha tenuto il punto sul rincaro dei costi del carburante, dovuto alla fine dello sconto sulle accise che era stato previsto da Mario Draghi e prorogato fino al 31 dicembre 2022. “Vogliamo fare un taglio strutturale delle accise, fare bene i calcoli. Non si poteva fare con questa legge di bilancio”, ha esordito la Montaruli.

“La misura di Draghi - ha aggiunto - costa un miliardo al mese. La si poteva prorogare solo togliendo risorse al caro bollette. Abbiamo preferito un aiuto concreto su quel fronte, i tagli sulle accise si potranno fare quando faremo la riforma del fisco”. Luca Telese ha provato a metterla in difficoltà ricordando il video di qualche anno fa girato da Giorgia Meloni, che prometteva il taglio delle accise. Un video che è ovviamente tornato di moda nei primi giorni dell’anno, quelli in cui si è assistito a un rincaro dei costi del carburante.

“Il video della Meloni sulle accise - ha chiarito la Montaruli - non era di questa campagna elettorale. Poi la posizione è quella e io la confermo: come Fdi abbiamo l’obiettivo di fare una sensibile riduzione delle accise. Una riduzione che però deve essere strutturale, che costa come minimo 12 miliardi e quindi va inserita in una visione più ampia del fisco”.