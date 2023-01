Striscia la Notizia, Iacchetti ancora a casa: spunta un foglio, cosa c'è scritto

05 gennaio 2023 a

Enzo Iacchetti continua a lavorare in “smart working”. Striscia la Notizia sta andando avanti anche questa settimana con la presenza in studio del solo Ezio Greggio, anche se Iacchetti lo sta accompagnando in collegamento video. I due hanno dato vita a un simpatico sketch anche a distanza, a tema Epifania.

Iacchetti si è infatti presentato in video con un foglio e una penna in mano, oltre a uno sguardo piuttosto serio. “Hai fatto festa pure oggi?”, lo ha canzonato Greggio. “Ma quale festa - ha risposto Iacchetti - sono a casa perché domani è l’Epifania, sto lavorando sodo su quello. Sto scrivendo la letterina alla Befana, non per me ma per il mio cane. La lettera è complicata, devo trovare le parole giuste”. Allora Greggio lo ha invitato a mostrare i fogli: erano pieni di “bau”. “Ci manca un bau, altrimenti la befana non capisce”, ha chiosato Greggio.

Tornando ai problemi di Iacchetti, molti telespettatori di Striscia la Notizia si sono preoccupati per il fatto che non fosse in studio neanche questa settimana. Dal tg satirico hanno fatto sapere che non c’è bisogno di preoccuparsi: Iacchetti tornerà in studio a partire dal 7 gennaio, dopo che alcune parti in studio del programma sono state registrate in anticipo, non sapendo con precisione quando Iacchetti avrebbe potuto far ritorno.