Ballando, disastro in Rai: cos'hanno mandato in in onda poche ore fa

06 gennaio 2023 a

“Venerdì la finale di Ballando con le stelle”: Rai 1 ha mandato in onda per errore il promo della finalissima dello show di Milly Carlucci. Finalissima che c'è già stata - hanno trionfato Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca - e dalla quale sono passate ormai due settimane. Lo scivolone è avvenuto attorno alle 20:35/20:40 di ieri, 5 gennaio, durante la pubblicità dei Soliti Ignoti – Il ritorno.

Lo spot, che non è passato inosservato, è stato mandato in onda dopo la pubblicità con Amadeus e Gianni Morandi, impegnati nella corsa verso il Festival di Sanremo 2023, e prima di altri appuntamenti prossimi alla messa in onda su Rai 1, come Tali e Quali, in partenza sabato contro C’è posta per te. La Carlucci, intanto, si gode il suo meritato riposo dopo mesi di balli e polemiche.

La conduttrice di Ballando tornerà tra qualche mesetto su Rai 1 per la nuova edizione de Il cantante mascherato. Per i pochi che si erano illusi di una nuova finale del talent, però, bisognerà tornare alla realtà: stasera - venerdì 6 gennaio - alle 20:35 non ci sarà Ballando con le stelle, ma la diretta di Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia, condotta da Amadeus.