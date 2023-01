Sondaggio Pagnoncelli, Giuseppe Conte leader di sinistra? Ecco le cifre

11 gennaio 2023 a

Giuseppe Conte non convince gli elettori di centrosinistra. Secondo il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli, illustrato in diretta ieri sera 10 gennaio da Giovanni Floris a Dimartedì, su La7, la coalizione di sinistra infatti dovrebbe essere guidata dall'attuale presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico Stefano Bonaccini (35 per cento). Che è seguito, con grande distacco, dal leader del Movimento 5 stelle (19 per cento), da Carlo Calenda (13 per cento). Non sa o non indica il 33 per cento. In particolare, sottolinea il sondaggista, gli elettori di centrosinistra addirittura indicano Bonaccini come leader della coalizione a grande maggioranza (56 per cento). Il governatore è seguito dal leader di Azione Calenda (22 per cento) e da Conte (solo il 14 per cento). Mentre l'8 per cento non si esprime.

Qui il sondaggio Ipsos illustrato da Pagnoncelli a DiMartedì

Alla domanda "chi dovrebbe essere il nuovo segretario del Pd?", il 32 per cento ha risposto ancora una volta Stefano Bonaccini, l'11 per cento Elly Schlein, l'8 per cento Gianni Cuperlo, il 5 per cento Paola De Micheli, l'1 per cento Antonio Guzzetti. "Il 43 per cento non si esprime, non si riconosce nel centrosinistra e preferisce non indicare", sottolinea Nando Pagnoncelli.