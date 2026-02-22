Libero logo
Pierluigi Bersani, schiaffo alla legalità: comizio nello stabile occupato

domenica 22 febbraio 2026
Non ci stanno gli attivisti dello Spin Time, lo stabile nel quartiere Esquilino di Roma, ad essere definiti abusivi. Il caso è tornato sotto i riflettori venerdì, quando è stata comminata una sanzione da 21 milioni di euro al Viminale per il mancato sgombero dell’edificio, occupato dal 2013, ordinato con un provvedimento del 31 marzo 2020 dal gip del tribunale di Roma, ma mai eseguito. Alla reazione di Fratelli d’Italia che accusa di connivenza la sinistra e addebita la responsabilità ai governi precedenti ha replicato, ieri mattina, Pierluigi Bersani ospite all’interno di Spin Time nell’assemblea dell’associazione “Compagno il Mondo”.

«Siamo qui per testimoniare che bisogna trovare una soluzione per un luogo del genere» spiega Bersani «e per dire che qui ci sono 140 famiglie di tutte le nazionalità, c’è un’attività culturale aperta, qui Papa Leone ha fatto il Giubileo dei movimenti, non possiamo disperdere una realtà del genere. Non ci sono delle bandiere politiche, ma una bandiera sociale di enorme valore, per questo le istituzioni di buona volontà devono trovare una soluzione».

Interrogato sul rischio di sgombero dello stabile, che la maggioranza di governo assimila a Casapound, risponde: «Finché non sarà sgomberata anche Casapound non devono permettersi di venire a chiedere conto della mia presenza qui, perché è incredibile paragonare situazioni che tra loro non hanno nulla a che vedere. Con buona volontà e un po’ di fantasia una soluzione si può trovare». Sulle dichiarazioni del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, è netta la posizione di Bersani: «È l’articolo 42 della Costituzione a sancire che la proprietà privata ha dei limiti sociali, naturalmente tenute in conto le garanzie dal punto di vista normativo che deve avere».

Gli replica ancora la senatrice Fdi Ester Mieli: «L’ex segretario del Pd chiede una soluzione di fantasia che però pagheranno i romani, la sinistra ha coperto e alimentato l’illegalità per anni, voltandosi dall’altra parte mentre i debiti si accumulavano. E mentre lui fa il duro dimentica di spiegare chi pagherà il conto di questa tolleranza».

Alberto Busacca