Pina Picierno insultata per l'intervento a Radio Atreju, il silenzio del Pd

La prova dell’intolleranza di certa sinistra si è vista ancora. L’europarlamentare Pina Picierno, vicepresidente dem del Parlamento europeo, ha “osato” rispondere all’invito del collega di Fdi, Carlo Fidanza, di partecipare a un dibattito su Radio Atreju. Apriti cielo.

Sui social è stata sommersa da critiche da parte dei compagni e l’ha detto lei stessa: «Leggo molti commenti stravaganti e fuori luogo sul confronto che ho avuto con Fidanza e confesso che sono sbalordita per la furia ideologica. Non esistono mai nemici in politica, esistono avversari», ha detto Picierno.