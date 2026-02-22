Pina Picierno insultata per l'intervento a Radio Atreju, il silenzio del Pd

La prova dell’intolleranza di certa sinistra si è vista ancora. L’europarlamentare Pina Picierno, vicepresidente dem del Parlamento europeo, ha “osato” rispondere all’invito del collega di Fdi, Carlo Fidanza, di partecipare a un dibattito su Radio Atreju. Apriti cielo.
Sui social è stata sommersa da critiche da parte dei compagni e l’ha detto lei stessa: «Leggo molti commenti stravaganti e fuori luogo sul confronto che ho avuto con Fidanza e confesso che sono sbalordita per la furia ideologica. Non esistono mai nemici in politica, esistono avversari», ha detto Picierno.
Picierno alla Direzione Pd demolisce la Schlein: "Come hai ridotto questo partito""Il pluralismo non è una concessione, non è lasciar parlare qualcuno e poi fare come se nulla fosse p...
Mentre da parte del Pd tutti zitti, a favore di Picierno ha parlato lo stesso Fidanza: «Solidarietà a Pina. Chi avrà voglia di rivedere il nostro dibattito noterà che ci siamo confrontati nel merito di tanti temi, rivendicando con orgoglio le tante cose che ci dividono, ma sempre con rispetto e un pizzico di ironia. Oggi più che mai, mentre la violenza politica sta tragicamente tornando a lacerare la storia, è giusto ribadire che il confronto può e deve essere appassionato ma che l’avversario non deve mai diventare un nemico da abbattere. Grazie Pina per averlo ribadito ancora con l’esempio, con buona pace degli odiatori».