Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan ko 1-0 e l'Inter vola a +10

Dopo 24 risultati utili di fila, il Milan si fa sorprendere dal Parma per 1-0, nel posticipo della 26/a giornata di Serie A, e deve dire forse addio alle speranze di contendere lo Scudetto all'Inter. Con questo risultato, infatti, i nerazzurri di Chivu mantengono 10 punti di vantaggio sui rossoneri. Tre punti pesantissimi, invece, in chiave salvezza per il Parma che espugna San Siro grazie ad un gol contestatissimo di Troilo nel finale. Rete convalidata dopo una lunghissima review al Var. Saranno altre polemiche.
Non buone notizie per Max Allegri nel pre partita e nei primi minuti. Il tecnico rossonero è costretto a rinunciare per infortunio a due giocatori. Prima è Mattia Gabbia a dare forfait per un fastidio alla coscia destra accusato nel riscaldamento, il club non ha voluto rischiare un infortunio muscolare e così titolare è partito Koni De Winter. Dopo una decina di minuti di partita, invece, dopo uno scontro con il portiere ducale Corvi si fa male Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, soccorso in campo, è stato portato via in barella e al suo posto è entrato Jashari. Il club rossonero fa sapere che Loftus Cheek ha riportato un forte trauma con rottura dei denti, ma è sempre rimasto cosciente e sta andando in ospedale per accertamenti.
Il primo tempo è nel complesso piuttosto bloccato, con il Milan che spinge con maggior decisione e il Parma che so difende con ordine senza disdegnare di provare a colpire. Non a caso la prima occasione capita sui piedi di Pellegrino, che in girata da centro area calcia a lato. Rossoneri pericolosi, invece, soltanto con qualche conclusione di Jashari e due ottime opportunità sui piedi di Pulisic. L'americano però non ne approfitta. Nella ripresa ancora Milan vicino al gol con Leao e Pulisic, il portiere del Parma Corvi non si fa sorprendere. Rossoneri anche sfortunati quando Leao colpisce un palo clamoroso con un destro al volo da centro area. Nel finale il Parma trova a sorpresa il gol con Troilo di testa su angolo, rete che inizialmente l'arbitro Piccinini annulla per un precedente fallo su Maignan in mischia, ma che poi convalida dopo una revisione al Var perchè il contatto è troppo lieve. Segue un disperato assalto rossonero alla porta di Corvi, ma senza esito con Fullkrug vicino al pari con un destro di poco a lato. L'Inter ringrazia, lo Scudetto è sempre più vicino.