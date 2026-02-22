Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan ko 1-0 e l'Inter vola a +10

Dopo 24 risultati utili di fila, il Milan si fa sorprendere dal Parma per 1-0, nel posticipo della 26/a giornata di Serie A, e deve dire forse addio alle speranze di contendere lo Scudetto all'Inter. Con questo risultato, infatti, i nerazzurri di Chivu mantengono 10 punti di vantaggio sui rossoneri. Tre punti pesantissimi, invece, in chiave salvezza per il Parma che espugna San Siro grazie ad un gol contestatissimo di Troilo nel finale. Rete convalidata dopo una lunghissima review al Var. Saranno altre polemiche.

Non buone notizie per Max Allegri nel pre partita e nei primi minuti. Il tecnico rossonero è costretto a rinunciare per infortunio a due giocatori. Prima è Mattia Gabbia a dare forfait per un fastidio alla coscia destra accusato nel riscaldamento, il club non ha voluto rischiare un infortunio muscolare e così titolare è partito Koni De Winter. Dopo una decina di minuti di partita, invece, dopo uno scontro con il portiere ducale Corvi si fa male Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, soccorso in campo, è stato portato via in barella e al suo posto è entrato Jashari. Il club rossonero fa sapere che Loftus Cheek ha riportato un forte trauma con rottura dei denti, ma è sempre rimasto cosciente e sta andando in ospedale per accertamenti.