domenica 22 febbraio 2026
L'Eredità, "un po' di umiltà": bufera su Cristian

1' di lettura

Cristian si è confermato campione a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 22 febbraio. Il concorrente, dunque, ha avuto ancora una volta la possibilità di sedersi al tavolo della ghigliottina, dopo aver vinto quella di ieri sera. Di ben 155mila euro il premio in palio, mai dimezzato da Cristian. Quest'ultimo, inoltre, come fatto notare dal conduttore, ha scritto subito la soluzione sul cartoncino a sua disposizione. Non ha aspettato il minuto previsto dal regolamento per ragionarci su. 

Le parole da collegare erano lavoro, pagamento, importante, ritardo e vangelo. "Subito ti è venuta l'ispirazione", ha sottolineato Liorni. E lui: "Mi è venuto subito da ridere, dovevo scegliere tra lavoro e vacanza, io lavoro per un tour operator quindi è la stessa cosa...". Cristian, quindi, ha scritto la parola Giorno. Purtroppo, però, la risposta corretta era Annuncio.

"Ben gli sta perché era troppo sicuro di aver vinto. Un po' di umiltà la prossima volta...", ha commentato in maniera polemica un telespettatore al termine della puntata. Un altro invece: "Mi dispiace tanto per Cristian, deve essere proprio brutto quando non dimezzi mai e pensi averla presa, e poi invece...". E ancora: "#leredita nooo, quanto mi dispiace per Christian! Ci credeva". 

l'eredità
marco liorni

