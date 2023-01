Otto e Mezzo, Meloni avvertita: "Se non lo fa lei..."

12 gennaio 2023 a

Benzina, le giravolte del governo. Così Lilli Gruber ha intitolato la nuova puntata di Otto e Mezzo, su La7, incentrata ovviamente sulla critica a Giorgia Meloni e al suo consecutivo. Per avvalorare le tesi tanto care alla padrona di casa, è stata invitata Giulia Cardini, della federazione benzinai Confesercenti Grosseto: “Il problema non è la speculazione, non sono i gestori che decidono il prezzo del carburante”.

“Serve un cambio di prospettiva - ha aggiunto - il problema è più ampio e riguarda l’aumento dei prezzi del carburante, quello delle materie prime e quello dei costi energetici”. Al momento lo sciopero resta fissato, ma qualcosa potrebbe cambiare con l’incontro a Palazzo Chigi con il governo Meloni. A mettere il carico contro la presidente del Consiglio ci ha poi pensato Antonio Padellaro: “Le sue interviste dimostrano che si è resa conto dell’errore di comunicazione. Un errore che le ha fatto fare il pieno di critiche perché i cittadini sono ovviamente arrabbiati”.

“Lo sono anche gli esercenti e i piccoli proprietari - ha proseguito - categorie per le quali la destra ha sempre avuto molta attenzione e che adesso proclamano addirittura lo sciopero. Inoltre mi sembra che la Meloni non ha la piena solidarietà dei suoi alleati, soprattutto da Forza Italia parlano di clamoroso errore. La Meloni dovrà anche occuparsi della comunicazione del governo in prima persona, perché se non lo fa lei chi lo fa?”.