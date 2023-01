Pomeriggio 5, "marasma": Barbara D'Urso basita con la regia

Francesco Fredella 13 gennaio 2023 a

a

a

Che successo a Pomeriggio 5? “C’è stato un po’ di marasma”, dice Barbara D’Urso in diretta. Va in onda la quarta puntata del 2023 di Pomeriggio 5. Ma qualcosa non va: video in nero. “Heylà…Heylà…”, dice la d’Urso, che è sempre pronta a tutto. Un piccolo problema tecnico che riesce a risolvere in poco tempo. “C’è stato un pochino di marasma in studio…Ma tutte cose positive, cose belle e cose divertenti…Ci siamo adesso? Mi vedete?”, puntualizza ancora. Un imprevisto, insomma, non spaventa affatto la conduttrice che riceve l’applauso di molti telespettatori sui social.

"Sei una carogna": il figlio di Buzzanca si scaglia contro la D'Urso

Intanto, in studio si consuma lo scontro tra Patrizia Groppelli e Roberto Poletti: la conduttrice basita. Tutto per colpa di Harry, fratello del futuro re d’Inghilterra. Ma il vero colpaccio è l’intervista di Barbara d’Urso a Francesco Mango, che parla del suo stato di salute e del reddito di cittadinanza, percepito per un certo periodo di tempo. La Groppelli - sempre sul pezzo - non vuole subire attacchi. E rimarca: “Ma tu hai sempre questo tono così minaccioso nei confronti delle donne… Guarda Poletti… Sei davvero una cosa…” La d’Urso ride e dice: “Ma cosa c’entra Groppelli?” Allora interviene Poletti: “Quando una persona non sa cosa rispondermi rimane lì come una patata lessa…”.

"Diciamo che lui...": Briatore-D'Urso, la bomba atomica del re del gossip

Poi la d’Urso, prima di chiudere, fa gi auguri a Gerry Scotti. “Auguri, auguri, auguri…Ma quanti nonni che ci sono in questo periodo…Gerry nonno bis…Il 10 gennaio è nato Pietro…Auguri ti amiamo tutti quanti…”, conclude. Nei prossimi giorni, esattamente il 23 gennaio, Barbara d’Urso salirà in cattedra. “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv”: questo è il titolo della lezione che terrà allo Iulm Food Academy di Milano.