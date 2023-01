C'è posta per te, Valentina spiazza tutti: "Dopo averti donato tre figli..."

13 gennaio 2023 a

Valentina e Stefano, la cui storia è stata una delle più discusse a C'è posta per te, continuano a far parlare di loro. La donna nelle scorse ore è stata criticata sui social, dopo aver scritto un post su Instagram dedicato a suo marito. La diretta interessata ha dimostrato di amarlo tanto e lo ha difeso così: "Io dopo averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei. Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei“.

I due, stando a una clamorosa indiscrezione, aspetterebbero il quarto figlio. Al momento si trovano ancora al centro del gossip dopo essere stati protagonisti di una storia di C'è posta per te. A chiedere aiuto alla padrona di casa per riconciliarsi con il padre dei suoi figli è stata la donna. Sono stati tanti gli spettatori e utenti della rete ad attaccare l’uomo per via di alcuni comportamenti ritenuti maschilisti. La diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio prendendo le difese del marito: "Torneremo a sorridere, perché quello che sei in fondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero. E' facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto. Torneremo a sorridere ma di nuovo insieme”.

Non mancano nemmeno adesso, però, attacchi nei confronti di Valentina. “Ma non è che ce lo siamo inventati! La storia me la ricordo, sei tu che hai raccontato solo quelle cose di lui, facendolo passare così”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Scusate, ma questa va in televisione a infamare il marito e dopo dice che poverino è un bravo uomo e non come lo descrivono, ma chi lo descrive così se non lei?”. La donna ha prontamente risposto alle critiche: “Non ho bisogno di visibilità come è stato detto, non mi interessa quel mondo”.