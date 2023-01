C'è posta per te, Chiara Ferragni si scatena: "Roba tossica", un grosso caso

08 gennaio 2023 a

a

a

Un caso spinoso a C'è posta per te, nel corso della prima puntata in onda su Canale 5 sabato 7 gennaio, condotta come sempre da Maria De Filippi. Al centro della puntata la storia tossica, malata, di Stefano e Valentina. A scrivere alla redazione del programma era stata Valentina, che aveva tradito il marito che ormai la trascurava. Dunque Valentina si era pentita cercando di riunire la famiglia, ma Stefano non è tornato a casa. Nonostante questo, però, i due continuavano ad andare a letto insieme.

E ancora, la De Filippi ha raccontato come il marito insultasse la moglie - "Inutile, stupida cog***" - perché non sapeva parcheggiare la macchina. E ancora, quando lei chiedeva a lui aiuto per i figli, Stefano la scacciava in malo modo: "Hai voluto tre figli e ora pedala". In quel contesto, Valentina ha deciso di tradire Stefano, una storia clandestina con il fratello di una collega: quando lo ha confessato, altri insulti dal marito e dai suoceri. Poi il tentativo, vano, di riconquistare Stefano.

Dunque, lei si è rivolta a C'è posta per te. In studio l'uomo però è apparso irremovibile, deciso a non aprire la busta. Salvo poi cambiare idea all'ultimo, dopo le molte insistenze della De Filippi. Stupita Sabrina Ferilli: "Ma non ci credao, ao c'è riuscita!". In parallelo, sui social, i commenti di Chiara Ferragni, che su Instagram si è mostrata molto critica per quanto visto. L'influencer ha invitato la donna a fuggire da una relazione deleteria, tossica, forse pericolosa. E ancora, condividendo una foto di Stefano, la Ferragni ha commentato: "La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico". Parole, quelle della moglie di Fedez, che hanno intercettato molti consensi.