C'è posta per te, Can Yaman in studio? Follia contro la De Filippi: cos'è successo

Torna C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi il sabato sera su Canale 5, e questa nuova edizione si apre subito con una piccola polemica. Tra gli ospiti della puntata del 7 gennaio, infatti, ecco il ritorno di Can Yaman: l'attore turco si è presentato in studio con i consueti capelli lunghi e con outfit aderente che esaltava il suo fisico scolpito.

Yaman, ex di Diletta Leotta e oggi felicemente single, era stato chiamato dal signor Giuseppe per fare una sorpresa alla moglie Francesca, un modo per ringraziarla per tutto quello che ha fatto dopo che in seguito a una caduta nella doccia l'uomo è rimasto paralizzato dalle gambe in giù.

"Ti prego, aiutami". De Filippi, la lettera a C'è Posta per te prima del dramma

Can Yaman, da par suo, ha commentato con trasporto: "Sei fortissima, complimenti. In questo periodo mi sento solo, magari avessi una persona forte come te e resiliente come te accanto a me. Magari vengo a Salerno, se hai una sorella, con la scusa di prendere una medicina in farmacia".

E le polemiche, dove stanno? Presto detto, come spesso accade sui social: in molti infatti non hanno gradito l'ennesima ospitata di Can Yaman, alla sua quarta apparizione a C'è posta per te. Insomma, da quando è diventato famoso in Italia, Maria De Filippi non se lo è mai fatto sfuggire. E qualcuno, come sempre e su tutto, ha qualcosa da ridire...