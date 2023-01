Striscia la Notizia, "Harry e la casa di Soumahoro": la bomba di Greggio

14 gennaio 2023 a

Nel pre puntata di Striscia la Notizia, in onda questa sera su Canale 5, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno aggiornato i telespettatori su vari temi, come l'autobiografia del principe Harry, il tentativo di fermare il libro su Ratzinger da parte di Padre Georg, i rimborsi da parte della piattaforma Dazn a centinaia di abbonati e la storia di un aspirante marito che ha scoperto di essere sposato da anni.

Dopo essere entrato in studio, Greggio ha detto in maniera ironica: "L'autobiografia del principe Harry è già un best seller, non ci crederete: pare che voglia comprarsi addirittura la casa di Soumahoro, ho detto tutto". Poi è passato alla notizia successiva: "Questa è pazzesca: dopo un blackout durante Inter-Napoli, Dazn ha dichiarato che rimborserà centinaia di migliaia di abbonati. Bello, ma dove sarà la fregatura? Che le istruzioni per essere rimborsati le trasmettono su Dazn, vedremo...".

Il pre puntata di Striscia la Notizia

Poi è toccato a Iacchetti, ancora collegato da casa. Il conduttore, però, ha fatto finta di essere da un'altra parte: "Sono a Salerno, dove un uomo è andato in comune per sposarsi e lì ha scoperto di essere già sposato a sua insaputa. Ha denunciato la falsità ma, essendo trascorsi 8 anni, il reato è prescritto". "Una cosa inaudita, pazzesca", ha commentato il collega da studio.

