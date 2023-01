Barbara D'Urso, "ne parlerò con Mediaset": parole pesantissime

17 gennaio 2023 a

Tempo di confessioni per Barbara D'Urso, al centro di mille voci e mille impegni, un po' come sempre. Carmelita si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni, che la ha intervistata a ridosso del suo ritorno a teatro: il 14 febbraio sarà in scena al Teatro Nazionale di Milano con lo spettacolo Taxi a due piazze. Già, la D'Urso ora si concentra anche sul teatro, con la complicità della riduzione dell'impegno televisivo (ora non è più al comando di Domenica Live e Live-Non è la D'Urso).

Certo, resta l'impegno con Pomeriggio 5, sul quale afferma: "I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio 5 facciamo del bene e tante opere di solidarietà". Dunque, Carmelita ragiona: "In questo periodo sono un po’ meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile". Quando le chiedono, se avesse una bacchetta magica, cosa cambierebbe del suo passato, risponde senza indugi: "Nulla. Però con la bacchetta magica cambierei le menti chiuse di alcune persone".

La D'Urso viene poi interpellata su un possibile ritorno in prima serata in tv: lo scenario è plausibile: "Ne parleremo assieme a Mediaset. La vita è bella perché le cose accadono quando meno te lo aspetti", risponde un poco sibillina, lasciando insomma aperta la porta ad ogni eventualità.