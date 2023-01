Ilaria D'Amico, Che c'è di nuovo chiude? Cosa succede ora

20 gennaio 2023 a

a

a

Ascolti deludenti per Ilaria D'Amico e il suo talk politico, Che c’è di nuovo, su Rai 2. La settimana scorsa, per esempio, ha segnato appena il 2,5% di share. Un dato che i dirigenti della Rai avrebbero ritenuto troppo basso. Per questo avrebbero deciso di sospendere il programma. Ne ha parlato anche Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, rivelando che la giornalista avrebbe comunque un contratto molto forte con l’Azienda Pubblica. "La giornalista è legata al servizio pubblico da un contratto biennale, dunque cosa succederà adesso?”, si è chiesto Dandolo. L'ipotesi, insomma, è che le venga affidato un altro programma.

"Nella cameretta della Marcuzzi". Fuoco amico, chi la stronca in Rai: finisce in disgrazia?

Secondo Dandolo, però, alla conduttrice potrebbe anche non essere affidato nulla: “Ilaria verrà ricollocata altrove o percepirà un compenso senza lavorare?”. Nulla di certo, comunque. La Rai non avrebbe deciso ancora nulla. Dandolo ha poi concluso il suo lungo intervento sul magazine asserendo che la D’Amico non ha poi tutte le colpe per il flop del suo programma. Il popolare giornalista ha fatto presente che la collega è andata in onda in un giorno davvero complicato per Rai 2: “La fascia era storicamente complicata, nel giovedì che fu di Michele Santoro…”.

Buffon umiliato, disastro a Bari: "Pensa a Ilaria D'Amico..." | Guarda

Dandolo ha fatto notare anche che il programma è partito in un modo, ma settimana dopo settimana il format è stato un po' stravolto, spiazzando forse il pubblico a casa: “Il talk è partito con un progetto iniziale ben definito ma poi stravolto in corsa…”.