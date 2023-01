Formigli sfida la Meloni: "Da stasera monitoriamo le promesse"

19 gennaio 2023 a

Corrado Formigli dichiara guerra a Giorgia Meloni. Non bastavano le invettive, ora PiazzaPulita inaugura una rubrica. Una scelta senza precedenti quella della trasmissione di La7. E tutta per mettere nel mirino l'esecutivo di centrodestra. A poche ore dalla messa in onda della puntata di giovedì 19 gennaio, il conduttore preannuncia: "Da stasera le promesse del governo saranno monitorate tutte le settimane con una rubrica apposita". Tutto vero.

Inutile dire che su Twitter non sono mancate le critiche. "Come mai una rubrica del genere non è mai stata proposta negli ultimi dieci anni?", scrive un utente a cui in diversi fanno eco: "Perché non sul Qatargate?", "ottimo. Giornalismo equo direi. Mi sembra giusto farlo anche al Governo della Meloni. Ops mi dicono che è la prima volta in assoluto. Grande Formy!!!". E in qualcuno promette: "Bene allora cambio canale".

Che il governo a Formigli non piaccia non è una novità. "Meloni - ha tuonato a elezioni concluse - è stata scelta da 7,3 milioni di elettori su 46 aventi diritto. Ha piena legittimità a governare e applicare il suo programma. Bisogna però avere anche rispetto per gli italiani che non appoggiano le sue idee e per l'informazione che l'ha criticata". Da che pulpito verrebbe da dire... Non è infatti un caso che il premier, così come gli esponenti di Fratelli d'Italia rifiutano da tempo di presenziare la trasmissione di La7. E se la leader di Fdi oggi alla presidenza ha sempre deciso di optare per il silenzio, lo stesso non si può dire di Guido Crosetto. "La par condicio secondo PiazzaPulita e La7 - ha detto il ministro della Difesa senza mezzi termini - consiste nel dare lo stesso tempo a chiunque possa insultare, diffamare, attaccare o criticare Giorgia Meloni. In sua assenza e di chiunque sostenga una sua difesa"