Ciao Maschio, Lele Adani e la barba: "Le tre carezze di mamma prima di morire"

Un racconto intimo e privato quello che Lele Adani ha fatto a Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1. Il commentatore sportivo si è lasciato andare a una profonda confessione in merito alla morte della madre, avvenuta il 2 gennaio 2012. "Mia mamma, negli ultimi momenti prima di salire al cielo mi diede tre carezze - ha raccontato -. Io ho interpretato quelle tre carezze come una per me, una per mio fratello, una per mio papà".

A quel punto Adani, di cui si è parlato nei mesi scorsi soprattutto per le telecronache pro-Argentina ai mondiali, ha spiegato il motivo per cui non ha tagliato la barba per ben dieci anni: "Io non avevo la barba e ho promesso che per dieci anni non l’avrei più tagliata, perché lei doveva esser l’ultima che accarezzava la mia pelle, in quel momento sul letto suo di morte. E quindi ho mantenuto quella promessa”. Una confessione toccante quella dell’ex calciatore, oggi commentatore a Rai Sport.

La sua scelta di portare sempre la barba, insomma, non ha nulla a che fare con la moda. Si tratta piuttosto di un gesto d’amore nei confronti di una madre che se n’è andata. Come promesso, ha ritagliato la barba solo dieci anni dopo, ovvero il 2 gennaio dello scorso anno. Ma la mancanza della madre ovviamente si fa sentire ancora: "Mi manca, cavolo! Mi manca toccarla, io sono uno carnale”.